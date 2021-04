Terremoto oggi, giovedì 15 aprile 2021: le ultime scosse in Italia | Dati ufficiali INGV

Terremoto in Puglia oggi, 15 aprile 2021, scossa M 3.7 sul mar Adriatico – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 sul mar Adriatico centrale alle ore 6:33 di oggi, giovedì 15 aprile 2021. Ipocentro a 9 km di profondità. In precedenza, alle ore 1:08, sisma M 2.1 nello stesso distretto, con ipocentro a 10 km. Si tratta di scosse di assestamento dopo il forte terremoto di magnitudo 5.2 che si è verificato alle ore 14:47 di sabato 27 marzo 2021. Successivamente sono state moltissime le scosse registrate, che proseguono anche adesso, tutte di magnitudo inferiore. Alcuni eventi sismici sono avvertiti anche sulle coste pugliesi. Leggi anche: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a Taiwan: i dati ufficiali EMSC

Sisma M 2.0 in Calabria

Alle ore 6:06 di oggi, l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, con epicentro a Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro profondo 5 chilometri. Evento localizzato ad 11 km da Roccaforte del Greco, Delianuova e San Luca, 12 km da Scido, 13 km da Samo, Platì, Santa Cristina d’Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, 26 km ad est di Reggio Calabria, 34 km ad est di Messina, 90 km a nord est di Acireale. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.0 avvertita intensamente dalla popolazione: tremano le Filippine, dati ufficiali EMSC del sisma

Ieri scossa M 2.7 in Umbria

Alle ore 8:44 di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Norcia, 8 km da Preci, 9 km da Castelsantangelo sul Nera, 12 km da Visso, 14 km da Ussita e Cascia, 16 km da Cerreto di Spoleto e Sellano, 36 km da Foligno, 48 km a nord est di Terni. SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA AL CENTRO ITALIA TRA UMBRIA E MARCHE. DATI INGV

