Terremoto in Puglia oggi, 8 aprile 2021, scossa M 2.8 sul mar Adriatico – Dati Ingv

Alle ore 20:00 di ieri sera, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Calabria. Epicentro in mare aperto. Ipocentro a 106 km di profondità. L'evento sismico è stato localizzato 56 km ad ovest di Lamezia Terme, 69 km a nord di Messina, 72 km a sud ovest di Cosenza, 77 km a nord di Reggio Calabria, 78 km ad ovest di Catanzaro.

Alle ore 23:04 di ieri sera l'Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnutudo 2.1 in Emilia Romagna. Epicentro a Monte San Pietro, in provincia di Bologna. Ipocentro profondo 30 chilometri. Evento localizzato a 7 km da Monte San Pietro, 9 km da Savignano sul Panaro e Valsamoggia, 11 km da Vignola, Sasso Marconi e Zola Predosa, 12 km da Marzabotto, 19 km ad ovest di Bologna, 29 km a sud est di Modena.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 2.4 al largo del Mar Adriatico Centrale alle ore 6:12 e 5:21 di oggi , giovedì 8 aprile 2021. Si tratta di scosse di assestamento dopo il forte terremoto di magnitudo 5.2 che si è verificato alle ore 14:47 di sabato 27 marzo 2021. Successivamente sono state moltissime le scosse registrate, che proseguono anche adesso, tutte di magnitudo inferiore. Alcuni eventi sismici sono avvertiti anche sulle coste pugliesi. Più tardi, alle 7:56, sisma M 2.0 a San Lupo (BN), ipocentro a 10 km.

Ieri scossa di terremoto M 2.5 in provincia di Bologna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18:22. Scossa di magnitudo 2.5, epicentro a Molinella, in provincia di Bologna, con ipocentro a 26 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro ci sono Voghiera e Portomaggiore, in provincia di Ferrara, entrambi entro i 10 km di distanza.