Terremoto in Puglia oggi, martedì 1 giugno 2021: scossa M 2.5 in provincia di Bari | Dati INGV

Doppia scossa di terremoto in Puglia nella nottata di oggi, martedì 1 giugno 2021: le altre scosse della giornata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi, 1 giugno 2021, una doppia scossa di terremoto con epicentro localizzato nella città di Monopoli in provincia di Bari. La prima scossa di M. 2.5 è stata registrata alle ore 00:41 con ipocentro localizzato a 10 km. La seconda scossa si è verificata alle ore 01:11 di M. 2.3 e ipocentro a 20 km. La scossa più forte è stata lievemente avvertita dalla popolazione ma non ha causato alcun danno nè a persone nè a strutture. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 45 km a sud est di Bari, a 48 km a nord di Taranto e a 57 km a est di Bitonto. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulle altre scosse di giornata. Leggi anche VIOLENTA SCOSSA M 6.1, ECCO DOVE É AVVENUTO E COSA É SUCCESSO

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 31 maggio 2021

Nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio 2021, l’Ingv ha registrato quattro scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 2.34, di magnitudo 2.2 al largo del Mar Adriatico Centrale con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione anche perchè non vi sono comuni entro 100 km di distanza dall’epicentro della scossa. In mattinata, alle ore 9.12, scossa di magnitudo 2.1 con epicentro localizzato nella città di Resia, in provincia di Udine, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 30 km da Udine e 62 km da Pordenone.

Le altre scosse di ieri

Nel pomeriggio, alle ore 15.16, l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.0 al largo delle Isole Eolie (Messina) con ipocentro profondo 12 chilometri, sisma avvenuto a 62 km da Messina e 72 km da Reggio Calabria. In serata alle ore 21.11 registrata nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nei pressi di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 11 chilometri. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione locale. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 43 km da Teramo, 45 km da Foligno e 52 km dall’Aquila.