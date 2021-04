Terremoto in Puglia oggi, martedì 6 aprile 2021: scossa di M 3.0 sul Mar Adriatico | Dati INGV

Terremoto in Puglia oggi, martedì 6 aprile 2021: scossa M 3.0 sul Mar Adriatico Centrale

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi. martedì 6 aprile 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato nel Mar Adriatico Centrale, dove il 27 marzo si è verificata una forte scossa di M. 5.6 che seminò il panico nella Costa Adriatica. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 17 km di profondità. Poco dopo, alle ore 06:35 rilevata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3 sempre sul Mar Adriatico, ipocentro a 20 km. Le due scosse avvenute in mare non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o cose. Più tardi, alle ore 8.20, sisma di magnitudo 2.0 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri, evento sismico avvenuto a 43 km da Foligno e 45 km da Teramo. Terremoti in tempo reale oggi, 6 aprile 2021 – Nel pomeriggio alle ore 15:31 scossa M. 2.0 a Sellano (PG), ipocentro localizzato a 11 km di profondità. RISCHIO TSUNAMI PR UN LAGO ITALIANO? ECCO LO SCENARIO

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 5 aprile 2021

Nella giornata di ieri, lunedì 5 aprile 2021, l’Ingv ha registrato 6 scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa in ordine cronologico è stata registrata alle ore 1.33 scossa di magnitudo 2.4 nelle Isole Eolie, ipocentro profondo 158 chilometri, sisma verificatosi a 54 km da Messina e 64 km da Reggio Calabria. Alle ore 4.08 registrato un sisma di magnitudo 2.6 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro a 26 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 92 km da Reggio Calabria.

Doppia scossa in Sicilia nel pomeriggio di ieri

L’Ingv ha registrato nella giornata di ieri, lunedì 5 aprile 2021, una doppia scossa di terremoto nel tardo pomeriggio, alle ore 18.59 e 18.29, di magnitudo 2.5 e 2.0 in Sicilia ad Alcara li Fusi, in provincia di Messina, ipocentro profondo 9 e 8 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 60 km da Acireale, 65 km da Catania e 78 km da Messina. Nuova scossa registrata alle ore 20.32 di magnitudo 2.7 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro profondo 10 chilometri di profondità, sisma verificatosi a oltre 100 chilometri dal suolo italiano. In serata alle ore 22:05 scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale ma non si registrano vittime né feriti o danni a strutture e cose. CONTINUA A LEGGERE…