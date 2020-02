Terremoto in Sardegna oggi, martedì 18 febbraio 2020: scossa M 3.5 sul Tirreno – Dati INGV

Terremoto in Sardegna oggi, martedì 18 febbraio 2020: scossa M 3.5 in mare

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.46 di oggi, martedì 18 febbraio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nel Mar Tirreno Centrale, vicino la Sardegna, con ipocentro a 23 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a nord est dell’isola italiana a 61 km da Olbia e non è stato avvertito sulla terraferma.

Scossa M 2.2 nelle Marche

Nel pomeriggio, alle ore 16:47 sisma M 2.2 ad Acquacanina, in provincia di Macerata. Ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Acquacanina, 4 km da Fiastra, 6 km da Bolognola, 42 km ad est di Foligno, 59 km a nord ovest di Teramo

Scossa M 2.5 in Sicilia

Alle ore 15:09 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M. 2.5 a Troina (EN), ipocentro localizzato a 24 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 49 km a nord-ovest di Catania, a 50 km a ovest di Acireale e a 56 km a nord-est di Caltanissetta.

Le scosse strumentali di oggi

L’INGV ha anche rilevato una serie di scosse strumentali di magnitudo inferiore a 2.0, vediamo le più importanti. Alle ore 2.16 e 1.11 doppio sisma di magnitudo 1.7 in Umbria con epicentro a 2 km da Costacciaro, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 14 chilometri e scossa verificatasi a 40 km da Perugia e 45 km da Foligno. Alle ore 1.15 scossa di magnitudo 1.5 in Toscana con epicentro a 6 km da Greve in Chianti, in provincia di Firenze, ipocentro a 11 chilometri di profondità e sisma verificatosi a 18 km da Scandicci e Firenze.

Terremoto oggi, 18 febbraio 2020: altra scossa in mare

Alle ore 8.10 di oggi, inoltre, nuova scossa in mare rilevata dall’INGV con epicentro sulla Costa Siciliana Nord Orientale (Messina): magnitudo 2.3 con ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, anch’esso non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 42 km da Messina, 50 km da Reggio Calabria, 62 km da Acireale e 74 km da Catania.