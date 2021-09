Terremoto oggi 15 settembre 2021, scossa M 2.6 in Sicilia, provincia di Siracusa – Dati ufficiali Ingv

Ancora scosse in Italia nelle ultime ore. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia alle ore 00:38 di oggi , mercoledì 15 settembre 2021. Ipocentro fissato a 10 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è avvenuta nel distretto sismico costa siracusana. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati e i dati ufficiali riportati dall’INGV. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 4.5 colpisce zona ionica: epicentro localizzato lungo le coste greche. Dati EMSC del sisma

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Emilia Romagna alle ore 19:45 di ieri. Epicentro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, ipocentro a 31 chilometri di profondità. Replica M 2.3 alle 19:46, ipocentro a 30 chilometri di profondità. La scossa di magnitudo 2.9 è stata localizzata a 4 km da Salsomaggiore Terme, 7 km da Pellegrino Parmense, 8 km da Vernasca e Castell’Arquato, 31 km ad ovest di Parma, 34 km a sud est di Piacenza.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 15-9-2021. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.