Terremoto in Sicilia oggi, 20 luglio 2019: scossa M 2.2 in provincia di Agrigento | I dati INGV

Terremoto oggi in Sicilia, 20 luglio 2019: scossa M 2.2 in provincia di Agrigento

Alle ore 19.22 di oggi, sabato 20 luglio 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia a 5 km da Menfi, in provincia di Agrigento, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il lieve sisma si è verificato 38 km da Mazara del Vallo, 56 km da Marsala, 60 km da Agrigento e 64 km da Trapani e Palermo. Nella notte di oggi, alle ore 2.00, era stata registrata un’altra scossa M 2.2 sempre a Menfi con ipocentro profondo 8 chilometri.

I comuni vicini all’epicentro

Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Sambuca di Sicilia (in provincia di Agrigento, 5 km da Menfi), Santa Margherita di Belice (AG, 9 km), Montevago (AG, 11 km), Sciacca (AG, 13 km), Salaparuta (in provincia di Trapani, 17 km), Poggioreale (TP, 17 km), Partanna (TP, 17 km), Caltabellotta (AG, 18 km) e Contessa Entellina (in in provincia di Palermo, 20 km).

Terremoto oggi Calabria, scossa M 2.0 in mare

Alle ore 7:28 di oggi, inoltre, l‘INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria al largo della costa calabra sud occidentale, ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Gioia Tauro e Palmi, 9 km da Seminara, 35 km a nord est di Messina, 38 km a nord est di Reggio Calabria, 75 km a sud ovest di Lamezia Terme, 86 km a sud ovest di Catanzaro.