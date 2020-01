Terremoto in Sicilia oggi 22 gennaio 2020, scossa M 2.0 in provincia di Messina – Dati Ingv

Alle ore 20:25 di ieri sera l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto in Lombardia, magnitudo 2.2. Epicentro ad Ello, in provincia di Lecco. Evento localizzato ad 1 km da Ello, 2 km da Oggiono, 3 km da Galbiate, Garlate, Olginate, Colle Brianza e Dolzago, 4 km da Annone di Brianza, Valgreghentino, Castello di Brianza, Sirone e Civate, 5 km da Vercurago, Pescate, Calolziocorte, Santa Maria Hoè e Molteno, 8 km da Lecco, 22 km ad est di Como, 24 km a nord est di Monza.

Il sisma è stato localizzato in mare, a 19 km da Villafranca Tirrena e da Spadafora, 20 km da Venetico, 28 km a nord ovest di Messina, 40 chilometri a nord ovest di Reggio Calabria, 89 km a nord di Acireale. Non sono stati registrati altri eventi sismici.

Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 registata in Sicilia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 2:13 di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Epicentro in mare, distretto costa siciliana nord orientale. Ipocentro a 106 chilometri di profondità.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana alle ore 20:04 di ieri sera. Scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Pistoia, epicentro a Cutigliano, ipocentro ad 11 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, l’INGV non ha rilevato forti scosse di magnitudo pari o superiore a 6.0 Richter oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.