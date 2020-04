Terremoto in Sicilia oggi, 25 aprile 2020, scossa M 3.5 avvertita a Troina, in provincia di Enna – Dati Ingv

L’ Ingv ha registrato anche altre scosse strumentali, di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 6:32 sisma strumentale di magnitudo 1.8 a Tolentino, in provincia di Macerata, ipocentro a 10 km. Evento localizzato a 2 km da Tolentino, 6 km da Belforte del Chienti, 7 km da Serrapetrona e San Severino Marche, 9 km da Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano e Pollenza. Alle 3:55 sisma strumentale di magnitudo 1.5 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Troina, 49 km a nord ovest di Catania, 50 km ad ovest di Acireale, 58 km a nord est di Caltanissetta.

Alle ore 8:08 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto sismico mar Ionio meridionale. Ipocentro a 9 chilometri di profondità, quindi superficiale. Epicentro in mare aperto, localizzato 72 chilometri ad est di Acireale, 73 chilometri a sud est di Reggio Calabria, 78 chilometri a nord est di Siracusa, 78 chilometri ad est di Catania, 85 chilometri a sud est di Messina. Alle ore 3:16 sisma strumentale di magnitudo 1.7 a Castroreale, in provincia di Messina, con ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Castroreale, 7 km da Rodì Milici, 8 km da Mazzarrà Sant’Andrea, Novara di Sicilia e Fondachelli-Fantina, 34 km ad ovest di Messina.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia alle ore 9:21 di oggi, sabato 25 aprile 2020. Epicentro a Troina, in provincia di Enna. Ipocentro a 29 chilometri di profondità. In questa zona è in atto una sequenza sismica dal 23 aprile. Evento localizzato a 6 km da Troina, 9 km da Gagliano Castelferrato, 10 km da Regalbuto, 13 km da Agira e Cerami, 14 km da San Teodoro e Cesarò, 17 km Centuripe, 48 km a nord ovest di Catania, 49 km ad ovest di Acireale, 56 km a nord est di Caltanissetta. Replica M 2.6 alle 11:34, ipocentro a 30 km. Nella notte scosse M 3.2 alle 2:40 e M 2.4 alle ore 2:42 sempre a Troina, con ipocentro a 26 e 21 km.

Terremoto in Sicilia 24 aprile 2020: scossa M 3.5 in provincia di Palermo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 16.28 ieri, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia con epicentro a 3 km da Bompietro, in provincia di Palermo, ipocentro a 36 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente dalle popolazioni locali, diverse persone si sono riversate in strada per paura di crolli. Al momento però non si registrano vittime o danni a strutture e cose. La scossa si è verificata a 26 km da Caltanissetta, 64 km da Bagheria e Agrigento, 75 km da Gela, 77 km da Palermo. Ecco alcuni comuni situati proprio nei pressi dell’epicentro: Blufi (3 km da Bompietro), Alimena (5 km), Resuttano (7 km) e Castellana Sicula (7 km).