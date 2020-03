Terremoto in Sicilia oggi, 26 marzo 2020, scossa M 2.4 provincia di Messina – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Emilia Romagna alle ore 3:19 di oggi. Epicentro a Fontanelice, in provincia di Bologna, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Fontanelice e Borgo Tossignano, 5 km da Casalfiumanese, 8 km da Casola Valsenio e Castel del Rio, 11 km da Dozza, 13 km da Riolo Terme, 14 km da Monterenzio e Castel San Pietro Terme, 15 km a sud ovest di Imola, 26 km ad ovest di Faenza.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 3:48 di oggi , giovedì 26 marzo 2020. Epicentro a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina. Ipocentro a 30 km di profondità.

Alle ore 21.56 e 21.36 di ieri sera l’INGV ha registrato due lievi scosse di magnitudo 2.1 e 2.0 nelle Marche con epicentro a Servigliano , in provincia di Fermo, ipocentro profondo rispettivamente 27 e 29 km. La scossa di magnitudo 2.1 si è verificata a 2 km da Servigliano, 3 km da Falerone, 4 km da Penna San Giovanni, 5 km da Monte Vidon Corrado, 6 km da Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, Montappone, Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo, 51 km a nord ovest di Teramo, 60 km a sud di Ancona.

Terremoto 26 marzo 2020, le forti scosse all’estero

Alle ore 8:09 di oggi, giovedì 26 marzo 2020, l’Ingv ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 in Algeria, con ipocentro a 20 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.