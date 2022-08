Terremoto in Sicilia oggi, 29 agosto 2022, scossa M 2.3 in provincia di Catania – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 29 agosto 2022, scossa M 2.3 in provincia di Catania

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia alle ore 1:31 di oggi, lunedì 29 agosto 2022. Epicentro a Bronte, in provincia di Catania, ipocentro a 28 chilometri di profondità. Si è trattato di una scossa di lieve entità, che si verifica spesso in questa zona siciliana, in prossimità del vulcano Etna. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 6 km da Bronte, 8 km da Maletto, 12 km da Adrano, 13 km da Maniace e Biancavilla, 14 km da Randazzo, 15 km da Ragalna, 16 km da Santa Maria di Licodia, 18 km da Cesarò, 19 km da Santa Domenica Vittoria e San Teodoro, 30 km a nord ovest di Acireale, 34 km a nord ovest di Catania, 76 km a sud ovest di Messina, 77 km a sud ovest di Reggio Calabria, 79 km ad est di Caltanissetta, 86 km a nord ovest di Siracusa.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’altra scossa di terremoto in Italia oggi: alle ore 00:49 sisma di magnitudo 2.0 a Maletto, in provincia di Catania, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Maletto e Bronte, 11 km da Randazzo, 12 km da Maniace, 15 km da Santa Domenica Vittoria, 16 km da Adrano, 17 km da Biancavilla, 18 km da Moio Alcantara, Ragalna, Cesarò e Roccella Valdemone, 30 km a nord ovest di Acireale, 36 km a nord ovest di Catania.

Le scosse di terremoto più intense all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, lunedì 29 agosto 2022, l’Ingv ha registrato due forti scosse di magnitudo 5.9 e 6.3 a Sumatra, Indonesia, alle ore 00:34 e 5:29, ipocentro a 20 km. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.