Terremoto in Sicilia oggi, 29 novembre 2021, scossa M 3.2 alle isole Eolie – Dati Ingv

Alle ore 00:45 di oggi, l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Abruzzo, con epicentro a Barete, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 14 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Barete, Pizzoli e Capitignano, 9 km da Montereale e Cagnano Amiterno, 10 km da Campotosto, 13 km da Scoppito, 15 km da Crognaleto e L’Aquila, 16 km da Borbona, 17 km da Amatrice, 19 km da Fano Adriano e Pietracamela, 20 km da Posta.

Alle ore 04:43 di oggi, lunedì 29 novembre 2021, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Sicilia, con epicentro alle isole Eolie, ipocentro a 38 chilometri di profondità. Replica M 2.7 alle ore 5:58, con ipocentro a 78 km. Epicentro in mare, 88 chilometri a nord est di Bagheria, 95 km a nord est di Palermo. Alle ore 6:06 sisma M 2.5 sullo stretto di Messina, con ipocentro a 6 km di profondità. Epicentro in mare, a 2 km dalla città di Messina.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 29-11-2021. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.