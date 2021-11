Terremoto in Sicilia oggi, domenica 28 novembre 2021: scossa intensa in serata sulla costa palermitana | Dati INGV

Nella giornata di oggi, domenica 28 novembre 2021, l’Ingv ha rilevato altre cinque scosse di terremoto in Italia, di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 3.23 di magnitudo 2.2 con epicentro a 5 km da Capitignano , in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 15 km. Nella notte, alle ore 3.52, registrata una forte scossa di magnitudo 4.3 al largo del Mar Tirreno Meridionale (a Nord della Sicilia e Ovest della Calabria), ipocentro profondo 5 chilometri, l’evento è stato seguito da una replica alle ore 8.51, di magnitudo 2.9 con ipocentro a 28 chilometri di profondità. Alle ore 8.25 nuova scossa di magnitudo 2.0 con epicentro a Cittareale , nel rietino, ipocentro profondo 9 chilometri,.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda le scosse registrate all’estero, l’Ingv ha rilevato alle ore 11.52 italiane di oggi, domenica 28 novembre, un forte sisma di magnitudo 7.6 in Perù. La scossa è stata rilevata a 42 km da Barrabanca. Si sono verificati crolli e diversi feriti nelle aree in prossimità dell’epicentro. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutte le news sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.