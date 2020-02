Terremoto in Sicilia oggi, 3 febbraio 2020: scossa M 3.6 in provincia di Enna | Dati ufficiali INGV

L’INGV ha registrato, alle ore 5.19, un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia con epicentro ad Ucria , in provincia di Messina. Ipocentro a 6 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 54 km da Acireale, 61 km da Messina e 63 km da Catania.

In serata. alle ore 19:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel Lazio: il sisma, di magnitudo 2.6 della scala Richter, è stato registrato nei pressi di Amatrice, in provincia di Rieti, a 13 km di profondità.

Forte scossa di terremoto registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia: alle ore 16.13 di oggi , lunedì 3 febbraio 2020, è stato rilevato un intenso sisma di magnitudo 3.6 a 5 km da Troina , in provincia di Enna, ipocentro profondo 36 chilometri. La scossa, distintamente avvertita dalla popolazione locale ma senza vittime o altri danni al territorio, si è verificata a 49 km da Catania e Acireale e 59 k da Caltanissetta.

L’INGV ha registrato oggi due lieve scosse in Calabria con epicentro ad Albi , in provincia di Catanzaro: la prima di magnitudo 2.0 alle ore 1.15, la seconda di magnitudo 2.1 alle 11.25. Eventi localizzati a 5 km da Taverna, 6 km da Sorbo San Basile e Magisano, 8 km da Fossato Serralta, 9 km da Zagarise e Pentone, 18 km a nord di Catanzaro, 36 km ad est di Lamezia Terme, 39 km a sud est di Cosenza, 45 km ad ovest di Crotone.

Alle ore 4:04 di oggi l’INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nelle Marche, epicentro in mare nel distretto costa marchigiana anconetana , ipocentro a 36 km di profondità. Evento localizzato a 33 km a nord di Ancona, 36 km ad est di Fano, 43 km ad est di Pesaro, 73 km ad est di Rimini. Poco dopo, alle ore 12.21, sisma di magnitudo 2.0 a Castelsantangelo sul Nera , in provincia di Macerata, ipocentro profondo 6 chilometri. L’evento sismico si è verificato a 37 km da Foligno, 52 km da Teramo e 53 km da Terni.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 6.0 all’estero nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.