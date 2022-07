Terremoto in Sicilia oggi, domenica 31 luglio 2022: scossa M 2.5 in provincia di Catania | Dati INGV

Scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Catania, trema la terra in Sicilia: i dettagli del terremoto e gli altri sismi di domenica 31 luglio 2022

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 12.29 di oggi, domenica 31 luglio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Sant’Alfio, in provincia di Catania, ipocentro profondo 7 chilometri. Il sisma, di medio-basso intensità e quindi non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 18 km da Acireale, 29 km da Catania e 59 km da Reggio Calabria. Pochi minuti dopo, alle ore 12.51, replica M 2.0 con stesso epicentro.

Le altre scosse del giorno

L’INGV non ha rilevato in Italia oggi, 31-7-2022, altri terremoti di magnitudo 2.0 o superiore ma sono state comunque registrate nel nostro Paese diverse scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 15.49 sisma di magnitudo 1.9 al largo della Costa Ligure Occidentale (Imperia), ipocentro profondo 9 chilometri e scossa avvenuta a 18 km da Sanremo e 83 km da Cuneo. Alle ore 19.47 terremoto di magnitudo 1.7 a Fossato di Vico, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 33 km da Perugia e 35 km da Foligno.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa registrata in Italia nella giornata di ieri, sabato 30 luglio 2022, è quella di magnitudo 2.7 nell’area dei Campi Flegrei: il sisma, avvenuto alle ore 5.27 con ipocentro profondo 2 chilometri, è stato anche l’unico di M 2.0 o superiore verificatosi nel nostro Paese. CONTINUA A LEGGERE

I terremoti all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, domenica 31 luglio 2022, l’INGV non ha registrato scosse di magnitudo 6.0 o superiore. Seguiranno aggiornamenti. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in tempo reale in Italia e nel mondo.