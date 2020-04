Terremoto in Sicilia oggi, lunedì 20 aprile 2020: scossa M 2.3 in provincia di Messina | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 16.42 di oggi, lunedì 20 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro in Sicilia situato a 1 km da Rodì Millici, in provincia di Messina, ipocentro localizzato a 9 chilometri di profondità. La scossa, di lieve intensità, si è verificata a 35 km da Messina, 41 km da Reggio Calabria, 55 km da Acireale e 67 km da Catania. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Terme Vigliatore (4 km da Rodì Millici), Mazzarrà Sant’Andrea (4 km), Castroreale (4 km) e Furnari (4 km). Sempre in Sicilia, alle ore 7.23, rilevata dall’INGV una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a 4 km da Troina, in provincia di Enna, ipocentro profondo 30 km. Il sisma si è verificato a 50 km da Catania, 51 km da Acireale e 56 km da Caltanissetta.

Terremoto oggi, 20 aprile 2020: scossa in Emilia-Romagna

Due le scosse rilevate oggi (finora) dall’INGV in Emilia-Romagna. La prima, alle ore 8.25, di magnitudo 2.4 con epicentro a 1 km da Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Questa scossa si è verificata a 34 km da Forlì, 35 km da Faenza, 41 km da Cesena, 42 km da Imola e 48 km da Firenze. La seconda, alle ore 13.56, di magnitudo 2.1 con epicentro a 7 km da Castrocaro Terme e Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Questo sisma si è verificato a 7 km da Forlì, 8 km da Faenza, 23 km da Imola, 26 km da Cesena, 28 km da Ravenna, 53 km da Rimini, 56 km da Bologna, 71 km da Ferrara, 76 km da Firenze, 79 km da Prato e 82 km da Scandicci.

Terremoto oggi, 20 aprile 2020: sismi nel Lazio e nelle Marche

Alle ore 16.26 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.1 nel Lazio con epicentro situato a 2 km da Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 71 km da L’Aquila, 72 km da Latina, 76 km da Velletri, 77 km da Tivoli e 90 km da Pescara. Trema la terra anche nelle Marche: alle ore 11.43 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 21 chilometri. Il sisma si è verificato a 55 km da Teramo, 57 km da Ancona, 61 km da Foligno, 84 km da Perugia e L’Aquila, 87 km da Terni, 88 km da Fano, 89 km da Montesilvano, 96 km da Pescara e 98 km da Pesaro.