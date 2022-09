Terremoto in Sicilia oggi, martedì 13 settembre 2022: scossa di M 3.3 sul Tirreno Meridionale | Dati ufficiali INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 al largo del Mar Tirreno Meridionale, tutti i dettagli sui forti sismi in Sicilia

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.43 di oggi, martedì 13 settembre 2022, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 410 chilometri. Il sisma, di forte intensità ma non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a Nord della Sicilia, a 92 km da Bagheria e a 96 km da Palermo.

Le altre scosse del giorno

Nella notte di oggi, 13-9-2022, si sono verificati altri due intensi sismi nell’entroterra siciliano. Alle ore 1.45 scossa di magnitudo 2.5 a Regalbuto, in provincia di Enna, ipocentro profondo 19 chilometri ed evento sismico avvenuto a 41 km da Catania e 42 km da Acireale. Pochi minuti dopo, alle ore 1.57, terremoto di magnitudo 2.6 a Centuripe, sempre nei pressi di Enna, ipocentro a 17 chilometri da profondità, scossa avvenuta a 37 km da Catania e 38 km da Acireale. In entrambi i casi non si sono registrati vittime né feriti. Alle 16:36 registrata una scossa M 2.7 a Fossato di Vico (PG), ipocentro a 8 km.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche una serie di scosse strumentali, ecco le più significative. Alle ore 1.56 sisma di magnitudo 1.9 ad Adrano, nel catanese, ipocentro profondo 8 chilometri. Alle ore 5.16 scossa di magnitudo 1.5 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 11 chilometri di profondità. CONTINUA A LEGGERE…

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 13-9-2022, non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.