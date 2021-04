Terremoto in Sicilia oggi, martedì 27 aprile 2021: scossa M. 2.3 sul Tirreno Meridionale | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, martedì 27 aprile 2021: scossa registrata nella notte sul Mar Tirreno Meridionale

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevat, nella nottata di oggi, martedì 27 aprile 2021, una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato sul Mar Tirreno Meridionale. La scossa è avvenuta alle ore 04:48 con ipocentro localizzato a 11 km. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 70 km a nord di Trapani e a 93 km a nord di Marsala. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. Leggi anche INTENSA SCOSSA M 2.9 REGISTRATA QUALCHE GIORNO FA IN ITALIA: ECCO DOVE

Le altre scosse di terremoto di oggi, martedì 27 aprile 2021

L’Ingv ha rilevato nella nottata di oggi, martedì 27 aprile 2021, una scossa di terremoto di M. 2.2 alle ore 00:12 con epicentro nella città di Zungoli in provincia di Avellino. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a 16 km di profondità ma non ha causato alcun danno a persone o strutture e non è stato avvertito dalla popolazione. La scossa è stata localizzata a 38 km a est di Benevento, a 44 km a nord-est di Avellino, a 45 km a sud-ovest di Foggia, a 58 km a ovest di Cerignola. Non sono state registrate altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 in Italia nella giornata di oggi, seguiranno nuovi aggiornamenti.

Forte scossa di terremoto sull’Isola di Tonga

Nella nottata di oggi, martedì 27 aprile 2021, alle ore 00:28 l’Ingv ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro localizzato sull’Isola di Tonga. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 232 km di profondità. La scossa è avvenuta in mare aperto ed è stata nitidamente avvertita dalla popolazione dell’isola anche se al momento non si segnalano danni importanti alle strutture nè vittime. Seguiranno nuovi aggiornamenti.