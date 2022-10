Terremoto in Sicilia oggi, mercoledì 12 ottobre 2022: scossa M 2.4 vicino Palermo | Dati INGV

Scosse di terremoto al Sud Italia, tutti i dettagli sui sismi della giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.11 di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, una scossa di magnitudo 2.4 con epicentro al largo della Costa Siciliana Centro Settentrionale (Palermo), ipocentro profondo 2 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 18 km da Palermo, 31 km da Bagheria e 67 km da Trapani. Ecco i comuni più vicini all’epicentro in cui, in ogni caso, nessuno avrebbe percepito il terremoto: Isola delle Femmine (5 km), Capaci (8 km) e Torretta (12 km).

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 12-10-2022, anche altre scosse di terremoto. Alle ore 00.34 terremoto di magnitudo 2.1 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 123 km. Alle ore 6.41 ancora un sisma sulla Costa Siciliana Centro Settentrionale (Palermo) di magnitudo 2.2 con ipocentro sempre a 2 chilometri di profondità. Pochi minuti più tardi, alle ore 7.05, evento sismico di magnitudo 2.2 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro profondo 121 chilometri. Seguiranno aggiornamenti per altre eventuali scosse.

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, martedì 11 ottobre 2022, il terremoto più intenso è stato quello di magnitudo 2.6 avvenuto a Savelli, in provincia di Crotone, con ipocentro a 11 chilometri di profondità, scossa verificatasi a 42 km da Cosenza e 45 km da Crotone. Il sisma sembrerebbe esser stato avvertito dalle popolazioni locali ma senza alcuna conseguenza.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, l’Ingv non ha registrato nel mondo scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.