Terremoto in Sicilia oggi, mercoledì 8 marzo 2023, scossa M 3.9 in provincia di Messina – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, mercoledì 8 marzo 2023, scossa M 3.9 in provincia di Messina

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Sicilia alle ore 19:30 di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. Epicentro sulle isole Eolie, ipocentro a 301 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato in mare, a 20 km da Leni, in provincia di Messina, 84 km ad ovest di Messina, 94 km ad ovest di Reggio Calabria.

Le altre scosse registrate oggi

Nel corso della giornata odierna, l’Ingv ha registrato anche altre scosse di terremoto in Italia: alle 23:12 scossa M 2.4 a Santa Vittoria in Matenano (FM), ipocentro a 23 km. Alle 22:17 sisma di magnitudo 2.0 a Castelsantangelo sul Nera, provincia di Macerata, ipocentro a 8 km. Alle ore 9:46 sisma di magnitudo 2.3 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 87 km di profondità. Evento sismico localizzato 31 km a nord di Messina, 41 km a nord di Reggio Calabria, 89 km a sud ovest di Lamezia Terme. Non ci sono altre scosse da segnalare.

La scossa più intensa registrata ieri

Ieri l’Ingv ha registrato alcune scosse di terremoto, la più intensa alle ore 5:07. Sisma di magnitudo 2.4 in Abruzzo, con epicentro a Pescocostanzo, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma è stato localizzato a 5 km da Pescocostanzo, 7 km da Palena e Rivisondoli, 10 km da Campo di Giove, 47 km da Chieti e 60 km da Pescara.

