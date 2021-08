Terremoto in Sicilia oggi, sabato 14 agosto 2021: scossa M 2.4 vicino Siracusa | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, sabato 14 agosto 2021: scossa M 2.4 Costa Siracusana

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 13.37 di oggi, sabato 14 agosto 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 al largo della Costa Siracusana (Siracusa), ipocentro profondo 29 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 1 km da Siracusa, 53 km da Catania e 54 km da Ragusa. FORTE TERREMOTO M 7.2, ECCO DOVE

Le altre scosse di oggi

In tarda mattinata invece, alle ore 11.29, in Italia si è verificata una forte scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Stigliano, in provincia di Matera, ipocentro profondo 23 chilometri: il sisma è stato nettamente avvertito in Basilicata ma fortunatamente non ha provocato vittime né feriti o danni a strutture e cose ed è avvenuto a 34 km da Matera, 48 km da Altamura e 53 km da Potenza. Nella notte invece, alle ore 00.36, scossa di magnitudo 2.5 con epicentro ad Urbino con ipocentro profondo 40 chilometri, evento sismico verificatosi a 31 km da Pesaro, 34 km da Rimini e 36 km da Fano.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato anche una serie di scosse strumentali in Italia, vediamo le più significative. Alle ore 10.18 sisma di magnitudo 1.8 ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 33 km da Teramo e 38 km da L’Aquila. Alle ore 15.28 scossa di magnitudo 1.6 a San Mauro Forte, nel materano, ipocentro a 17 chilometri di profondità, evento tellurico avvenuto a 33 km da Matera e 46 km da Altamura.

