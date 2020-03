Terremoto in Sicilia oggi, sabato 29 febbraio 2020: scossa M 3.2 Isole Eolie | Dati ufficiali INGV

Terremoto in Sicilia oggi, sabato 29 febbraio 2020: scossa M 3.2 Isole Eolie L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.18 di oggi, sabato 29 febbraio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Sicilia con epicentro nelle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 15 km. Poco prima, alle ore 9.30, altro sisma nelle Isole Eolie di magnitudo 2.8 con ipocentro sempre a 15 chilometri di profondità. I due eventi sismici, che non hanno causato vittime, feriti o alcun tipo di danno, si sono verificati a 92 km da Messina. Terremoto oggi 29 febbraio 2020, scossa M 2.1 in Abruzzo Alle ore 8:17 sisma M 2.1 in Abruzzo con epicentro a 3 km da Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila. Ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Pratola Peligna, 4 km da Prezza, 5 km da Sulmona, 39 km a sud ovest di Chieti, 50 km a sud est di L’Aquila, 52 km a sud ovest di Pescara. Non sono state registrate scosse nel corso della notte di oggi, sabato 29 febbraio 2020. Terremoto oggi, 29 febbraio 2020: scossa M 2.1 in Calabria Nel pomeriggio di oggi, 29 febbraio 2020, scossa M. 2.1 registrata dall’INGV alle ore 18:05 in Calabria con epicentro localizzato nella città di Albi, in provincia di Catanzaro. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 8 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 20 km a nord di Catanzaro, a 27 km a est di Lamezia Terme e a 38 km a sud-est di Cosenza.

Terremoto oggi, 29 febbraio 2020: le scosse strumentali della notte L’INGV ha registrato alcune scosse strumentali nella notte di oggi in Italia: alle ore 4:53 sisma M 1.9 a Gualdo, in provincia di Macerata, ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Gualdo, 4 km da Sarnano, 6 km da San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, 53 km a nord ovest di Teramo. Alle ore 4:40 scossa M 1.7 a Sarnano, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 km di profondità. Alle ore 2:53 scossa strumentale M 1.7 a Ferentino, in provincia di Frosinone, ipocentro a 10 km. Evento localizzato a 3 km da Ferentino, 5 km da Fumone, 7 km da Anagni, 8 km da Trivigliano e Sgurgola, 38 km ad est di Velletri.