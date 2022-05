Terremoto in Sicilia oggi, sabato 7 maggio 2022: scossa M 2.6 in provincia Catania – Dati INGV

Terremoto al Sud Italia, sisma M 2.6 nel catanese: tutti i dettagli e le altre scosse rilevate in Italia dall’INGV

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.06 di oggi, sabato 7 maggio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a 2 chilometri da Linguaglossa, in provincia di Catania, ipocentro profondo 1 chilometro. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 23 km da Acireale, 36 km da Catania e 55 km da Reggio Calabria. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Piedimonte Etneo (4 km da Linguaglossa), Fiumefreddo di Sicilia (7 km), Castiglione di Sicilia (7 km), Calatabiano (8 km) e Gaggi (9 km); alle ore 11.10 replica di magnitudo 2.2 con ipocentro profondo 0 chilometri.

Le altre scosse del giorno

Alle 18:13 sisma M 2.0 a Impruneta (FI), ipocentro a 7 km di profondità. L’INGV ha rilevato in mattinata, alle ore 11.35, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a 6 chilometri da Montereale, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 17 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 28 km da L’Aquila, 38 km da Teramo, 50 km da Terni, 61 km da Foligno, 74 km da Montesilvano e 79 km da Chieti. In serata alle ore 20:46 scossa M 3.0 registrata sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 287 km di profondità.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa registrata in Italia ieri, venerdì 6 maggio 2022, è quella di magnitudo 2.8 in Basilicata: sisma con epicentro a Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, avvenuto alle ore 6.09 con ipocentro profondo 22 chilometri, evento tellurico verificatosi a 20 km da Potenza, 50 km da Battipaglia, 69 km da Salerno e 74 km da Avellino.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, non sono state registrate scosse di magnitudo 6.0 nella giornata di oggi, 7-5-2022. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.