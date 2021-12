Terremoto in Sicilia, scossa intensa in serata in provincia di Catania: dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 23 dicembre 2021: scossa in provincia di Catania

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in provincia di Catania, nella serata di oggi, giovedì 23 dicembre 2021. L’epicentro dei sismi che si sono verificati tra le ore 21:36 e le 21:40 è stato localizzato a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. La prima scossa di M 2.9 è stata seguita, due minuti dopo, da una scossa più intensa di magnitudo 3.3 e ipocentro a 9 km. Alle 21:40 la terza scossa di M 2.4 e ipocentro a 10 km. La scossa è stata distintamente avvertita nella provincia di Catania ma non ha causato danni rilevanti a persone o strutture, nonostante le numerose chiamate giunte ai Vigili del Fuoco.

Le altre scosse di oggi

Nella giornata di oggi, l’Ingv ha registrato altre cinque scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata localizzata a in Campania alle ore 5:48 di magnitudo 2.4. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Sapri, in provincia di Salerno, ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 2.2 alle ore 6:09, ipocentro a 10 chilometri. Nel primo pomeriggio, alle 15:27, sisma di magnitudo 2.4 a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, con ipocentro a 10 km di profondità.

In serata scossa in Umbria

Nella serata di oggi, 23 dicembre 2021, l’Ingv ha registrato alle ore 19:15 una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro localizzato nella città di Norcia in provincia di Perugia. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Alle ore 21:04 registrata altra scossa di magnitudo 2.2 con epicentro localizzato nella città di Gubbio, in provincia di Perugia e ipocentro a 9 km di profondità. Entrambe le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causati danni a persone o strutture.

