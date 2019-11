Terremoto in Toscana oggi, 2 novembre 2019: scossa M 2.2 in provincia di Grosseto | Dati INGV

Alle ore 5.28 di oggi , sabato 2 novembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Toscana con epicentro a 1 km da Monterotondo Marittimo , in provincia di Grosseto, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma si è verificato a 43 km da Siena e 47 km da Grosseto. Poco dopo, alle ore 6.48, nuova scossa sempre a Monterotondo Marittimo ma di magnitudo 2.1 con ipocentro a 7 chilometri di profondità.

Alle ore 12.51 di ieri, venerdì 1 novembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.o in Emilia-Romagna con epicentro a 7 km da Faenza , in provincia di Ravenna, ipocentro a 21 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 14 km da Forlì, 19 km da Imola, 31 km da Cesena e 34 km da Ravenna.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, 2-11-2019. Potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo su Centrometeoitaliano.it.