Terremoto in Toscana oggi, 21 gennaio 2020, scossa M 3.0 in provincia di Pistoia – Dati Ingv

Alle ore 19:51 l’ Ingv ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in provincia di Lucca, epicentro a Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, ipocentro a 53 km di profodità. Evento localizzato a 6 km da Bagni di Lucca, 8 km da Piteglio, 9 km da Villa Basilica, 10 km da Borgo a Mozzano, 22 km ad ovest di Pistoia, 22 km a nord est di Lucca.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Toscana alle ore 20:04 e 19:51 di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Scossa M 3.0 in provincia di Pistoia, epicentro a Cutigliano alle 20:04, ipocentro ad 11 km.

Alle ore 20:25 di stasera l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto in Lombardia, magnitudo 2.2. Epicentro ad Ello, in provincia di Lecco.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, l’INGV non ha rilevato forti scosse di magnitudo pari o superiore a 6.0 Richter oggi, martedì 21 gennaio 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.