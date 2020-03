Terremoto in Toscana oggi, 28 marzo 2020, scossa M 2.0 in provincia di Siena – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana alle ore 00:08 di oggi, sabato 28 marzo 2020. Epicentro a Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro a 7 km di profondità.

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 6 km da Chiusdino, 7 km da Radicondoli, 8 km da Montieri, 11 km da Castelnuovo di Val di Cecina, 13 km da Monticiano, 16 km da Monterotondo Marittimo e Casole d’Elsa, 18 km da Pomarance e Sovicille, 27 km a sud ovest di Siena, 49 km a nord di Grosseto, 64 km a sud di Scandicci, 66 km a sud di Firenze, 71 km a sud est di Livorno, 75 km ad ovest di Arezzo.

Terremoto Calabria 27 marzo 2020: diverse scosse in provincia di Crotone

Diverse scosse di terremoto registrate dall’Ingv in Calabria nel pomeriggio di ieri. Gli eventi sismici, di magnitudo tra 2.2 e 2.5, sono stati localizzati a Casabona, in provincia di Crotone, con ipocentro tra i 24 e i 31 km di profondità. Le prime due scosse di terremoto, di magnitudo 2.4, sono state registrate alle 17:20 e alle 18:08. Nei minuti immediatamente successivi sono stati registrati altri due eventi sismici, entrambi di magnitudo 2.2. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo San Nicola dell’Alto, Carfizzi, Rocca di Neto, Belvedere di Spinello, Strongoli, Pallagorio e Melissa, tutti in provincia di Crotone. In serata, alle 20:25, il sisma più intenso: magnitudo 2.5, con ipocentro a 24 km di profondità.