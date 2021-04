Terremoto nelle Marche oggi, domenica 11 aprile 2021: scossa di M 3.1 in provincia Macerata | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, domenica 11 aprile 2021: sisma di M 3.1 registrato in serata in provincia di Macerata

In serata l'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro localizzato nella città di Fiordimonte in provincia di Macerata e ipocentro a 9 km. La scossa è stata localizzata a 35 km a est di Foligno, a 60 km a est di Perugia e a 65 km a nord-ovest di Teramo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi, domenica 11 aprile 2021, una scossa di terremoto in Toscana. L'evento sismico di M. 2.7 ha avuto l'epicentro nella città di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) e si è verificato alle ore 2:55 con un ipocentro localizzato a 10 km di profondità. La scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione locale ma non ha causato né vittime né danni a strutture. L'epicentro della scossa è stato localizzato a 35 km a ovest di Siena, a 53 km a nord-ovest di Grosseto, a 62 km a sud-est di Livorno.

Le altre scosse di terremoto di oggi

L’Ingv ha registrato una nuova scossa di terremoto in Abruzzo con epicentro localizzato nella città di Scoppito, in provincia de L’Aquila. La scossa di M. 2.2 si è verificata alle ore 8:03 ed ha avuto un ipocentro localizzato a 11 km di profondità. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione locale e non ha causato danni alle strutture. Il sisma è stato localizzato a 7 km a nord-ovest dell’Aquila, a 44 km a sud-ovest di Teramo, a 59 km a est di Terni e a 64 km a nord-est di Tivoli. Più tardi altre due scosse: alle ore 9.49 sisma di magnitudo 2.2 a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, e alle ore 10.30 sisma di magnitudo 2.0 a Preci, in provincia di Perugia. In serata, alle 19:41, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata a Trevi, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 km di profondità.

Le scosse di terremoto di ieri, sabato 10 aprile 2021

L'Ingv ha registrato nella giornata di ieri, sabato 10 aprile 2021, quattro scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Il primo evento sismico in ordine cronologico è stato registrato ad Ussita in provincia di Macerata, alle ore 4.16 di magnitudo 2.2 e ipocentro profondo 13 chilometri. La seconda scossa si è verificata alle ore 8.32 sisma di magnitudo 2.1 ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 chilometri di profondità. La terza scossa si è verificata in serata, alle ore 19.32, di magnitudo 2.4 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro profondo 10 chilometri. Infine l'ultima scossa di giornata è stata registrata alle ore 22.30 di magnitudo 2.8 con epicentro a 3 km da Zungoli, in provincia di Avellino. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale ma non si registrano vittime né feriti o danni a strutture e cose.