Terremoto in Toscana oggi, sabato 20 novembre 2021: scossa M 3.5 vicino Livorno | Dati INGV

Trema la terra in Toscana ! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 06.21 di oggi , sabato 20 novembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 al largo della Costa Toscana Livornese (Livorno) , ipocentro profondo 13 chilometri. Il forte sisma, che però non è stato avvertito sulla terraferma, si è verificato a 15 km da Livorno, 34 km da Pisa e 47 km da Viareggio. Poco dopo sono state registrate due repliche nello stesso epicentro: M 2.0 alle ore 06.24 e M 2.1 alle ore 06.25.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto d magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, venerdì 19-11-2021. Su Centrometeoitaliano.it potrete ricevere tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.