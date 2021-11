Terremoto in Calabria oggi, venerdì 19 novembre 2021: scossa M 3.7 in provincia di Cosenza | Dati INGV

Terremoto in Calabria venerdì 19 novembre 2021, scossa M 3.7 nel cosentino

Trema la terra in Calabria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.15 di oggi, venerdì 10 novembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Bianchi, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 19 chilometri. Il sisma è stato avvertito nettamente dalle popolazioni locali ma fortunatamente non ha provocato vittime né feriti o danni a strutture e cose. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il terremoto si è verificato a 18 km da Lamezia Terme, 24 km da Catanzaro e 28 km da Cosenza. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Panettieri (3 km da Bianchi), Carlopoli (5 km), Soveria Mannelli (8 km), Parenti (8 km) e Cicala (9 km). Pochi minuti più tardi replica di magnitudo 2.2.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 15.45 di oggi, 19-11-2021, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.5 a Fiordimonte, nel maceratese, ipocentro profondo 10 chilometri. Alle ore 15.45 scossa di terremoto di magnitudo 2.5 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 11 chilometri. In mattinata, alle ore 10.31, sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a Foggia e ipocentro a 14 chilometri di profondità. Alle ore 8.21 scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a Cittareale, nel rietino, ipocentro profondo 11 chilometri. Poco prima, alle ore 07.43, evento sismico M 2.5 a Raccuja, in provincia di Messina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 05.20 scossa di magnitudo 2.4 al largo della Costa Calabra Nord Occidentale (Cosenza), ipocentro profondo 87 km. Alle ore 3.37, infine, terremoto di magnitudo 2.4 ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 10 chilometri di profondità. FORTE TERREMOTO 4.9 SCUOTE LA POPOLAZIONE, ECCO DOVE

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in data odierna anche una serie di scosse strumentali in Italia, vediamo le più significative. Alle ore 06.49 sisma di magnitudo 1.9 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 10 chilometri. Poco prima, alle ore 05.23, scossa di magnitudo 1.6 con epicentro a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 26 chilometri di profondità.

