Terremoto in Umbria oggi, 25 aprile 2022, scossa M 2.4 in provincia di Perugia – Dati Ingv

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria alle ore 20:05 di oggi, lunedì 25 aprile 2022. Epicentro a Sellano, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. In precedenza, alle ore 18:24, era stata già registrata una scossa di magnitudo 2.1 sempre a Sellano, con ipocentro ad 8 km di profondità.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 25 aprile 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.