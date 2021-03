Terremoto, intensa sequenza sismica in corso nel Mar Adriatico Centrale: i dati ufficiali INGV

Terremoto, intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale

Nella giornata di oggi, sabato 27 marzo 2021, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta registrando una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale (MARE). Le scosse più forti si sono verificate alle ore 14:47 e alle 15:00, rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.1, con ipocentro a 5 e 10 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato da “Ansa.it”, il sisma più intenso è stato avvertito lungo gran parte della costa Adriatica, da Ancona a Foggia, ma anche all’interno fino alla Campania e al Lazio. Nel corso della giornata, poi, si sono registrate altre due scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 4.0: alle 15:13 di magnitudo 4.1 e ipocentro a 7 km di profondità e alle 15:21 di magnitudo 4.0 e ipocentro a 11 km. Nel corso del pomeriggio e della serata, poi, tra le 15:27 e le 20:39, l’INGV ha registrato altre scosse altre 27 scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 2.2 e 3.4. FORTE TERREMOTO NEL MAR ADRIATICO: SCOSSA AVVERTITA ANCHE IN ITALIA

Terremoto, scossa in provincia de L’Aquila

Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 27 marzo 2021, esattamente alle ore 18:25, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Abruzzo, esattamente a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato a 4 chilometri da Cagnano Amiterno, a 7 chilometri da Borbona, a 8 chilometri da Barete e a 9 chilometri da Montereale. Soffermandoci, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti situate entro 100 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 22 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 45 chilometri ad est di Terni, a 48 chilometri ad ovest di Teramo e a 63 chilometri a nord-est di Guidonia Montecelio. SCOSSA AL LARGO DELLA SICILIA: I DATI UFFICIALI INGV

Terremoto, scossa nel Mar Ionio Meridionale

Nel corso della giornata di oggi, sabato 27 marzo 2021, esattamente alle ore 12:26, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 nel distretto Mar Ionio Meridionale, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. L’INGV non ha localizzato Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Soffermandoci, invece, sulle città di almeno 50.000 abitanti situate entro 100 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 89 chilometri a sud-est di Modica, a 96 chilometri a sud di Siracusa e a 97 chilometri a sud-est di Ragusa. Nella pagina successiva potrete leggere delle altre scosse di terremoto registrate in Italia.