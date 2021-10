Terremoto nelle Marche oggi, lunedì 18 ottobre 2021: scossa M 3.7 in provincia di Macerata | Dati INGV

Terremoto Marche oggi, lunedì 18 ottobre 2021: scossa M 3.8 nel maceratese

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 14.54 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Visso, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato nettamente avvertito anche dalle popolazioni adiacenti e si è verificato a 33 km da Foligno, 56 km da Terni e 57 km da Perugia. Al momento non si registrano danni a strutture e cose tantomeno vittime o feriti. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma: Ussita (3 km da Visso), Castelsantangelo sul Nera (5 km), Preci (8 km), Monte Cavallo (12 km) e Bolognola (12 km).

Le scosse del giorno

Poco dopo il forte sisma di Visso (alle ore 14.56) altra scossa di magnitudo 2.3 a Ussita, sempre nel maceratese, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 10.03 terremoto di magnitudo 2.6 al largo della Costa Siciliana Centro Settentrionale (Palermo), ipocentro localizzato a un chilometro di profondità. Due scosse nella notte: alle ore 00.59 sisma di magnitudo 2.6 a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, con ipocentro profondo 25 chilometri e alle ore 00.10 scossa di magnitudo 2.0 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro a 31 chilometri di profondità. NUOVO TSUNAMI DI LAVA DAL VULCANO ALLE CANARIE: ECCO COSA STA SUCCEDENDO (VIDEO)

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi, 18-10-2021, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 01.21 evento sismico di magnitudo 1.7 a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 4 chilometri di profondità. Alle ore 14.04 sisma di magnitudo 1.6 a Francica, in provincia di Vibo Valentia, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Infine alle ore 14.49 terremoto di magnitudo 1.3 a Montieri, in provincia di Grosseto, con ipocentro profondo 10 chilometri. FORTE SCOSSA AL NORD ITALIA, ECCO DOVE

