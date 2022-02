Terremoto nel Lazio oggi, lunedì 7 febbraio 2022: scossa M 2.4 in provincia di Rieti | Dati INGV

Diverse, invece, le scosse strumentali rilevate in queste 24 ore in Italia dall’INGV. Ecc le più significative. Alle ore 12.23 sisma di magnitudo 1.7 a Cingoli , nel maceratese, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 1.53 scossa di magnitudo 1.7 a Palazzuolo sul Senio , in provincia di Firenze, ipocentro a 8 chilometri di profondità.

L’INGV ha rilevato nella giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, una sola scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore in Italia. Si tratta del sisma di magnitudo 2.3 (delle ore 00.01) a Mori , in provincia di Trento, ipocentro a 14 chilometri di profondità. Il sisma, anch’esso di live intensità, si è verificato a 27 km da Trento, 44 km da Verona e 53 km da Vicenza.

Trema la terra nel Lazio ! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.03 di oggi , lunedì 7 febbraio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro ad Accumoli , in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e quindi non avvertito dalle popolazioni locali, è avvenuto a 36 km da Teramo, 38 km da L’Aquila e 52 km da Terni. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Amatrice (6 km da Accumoli), Arquata del Tronto (11 km), Cittareale (11 km), Acquasanta Terme (15 km) e Campotosto (16 km).

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 7-2-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.