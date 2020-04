Terremoto nel Lazio oggi, martedì 21 aprile 2020: scossa M 2.4 in provincia di Rieti | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, martedì 21 aprile 2020: scossa M 2.4 in provincia di Rieti L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.51 di oggi, martedì 21 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel Lazio con epicentro situato a 2 km da Micigliano, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma, di lieve intensità, si è verificato a 31 km da L’Aquila, 36 km da Terni, 55 km da Tivoli e Guidonia Montecelio, 60 km da Teramo, 65 km da Foligno, 76 km da Roma, 77 km da Viterbo e 92 km da Perugia. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Borgo Velino (3 km da Micigliano), Antrodoco (3 km), Castel Sant’Angelo (4 km), Cittaducale (9 km), Posta (11 km), Borbona (12 km), Cantalice (12 km), Concerviano (13 km), Poggio Bustone (15 km), Rieti (15 km) e Leonessa (16 km). Terremoto oggi, 21 aprile 2020: sismi in Sicilia e Calabria L’INGV, inoltre, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4, alle ore 4.27 di oggi, con epicentro situato al largo del Canale di Sicilia Meridionale, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare a sud della Sicilia e a nord-ovest di Malta, ha avuto luogo a 84 km da Gela, 84 km da Vittoria, 91 km da Modica e 94 km da Ragusa. Invece ieri, lunedì 20 aprile 2020, per quanto riguarda la terraferma l’INGV ha registrato sempre in Sicilia una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro situato a un km da Rodì Millici, in provincia di Messina, ipocentro localizzato a 9 chilometri di profondità. La scossa, di lieve intensità, si è verificata a 35 km da Messina, 41 km da Reggio Calabria, 55 km da Acireale e 67 km da Catania. Poco dopo, alle ore 8.00, scossa di magnitudo 2.8 al largo della Costa calabra nord occidentale (Cosenza) con ipocentro profondo 225 km, sisma verificatosi a 53 km da Cosenza e 69 km da Lamezia Terme. Terremoto oggi, 21 aprile 2020: le scosse strumentali della notte L’INGV ha rilevato nella notte e nelle prime ore di oggi alcune scosse strumentali in Italia, ecco le più importanti. Alle ore 1.51 sisma di magnitudo 1.5 in Basilicata con epicentro a 2 km da Tramutola, in provincia di Potenza ipocentro profondo 11 km, evento tellurico avvenuto a 35 km da Potenza, 76 km da Matera, 77 km da Battipaglia, 84 km da Altamura e 97 km da Salerno. Alle ore 1.09 altra scossa di magnitudo 1.5 nelle Marche con epicentro a un km da Fiordimonte, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma si è verificato a 33 km da Foligno, 58 km da Perugia, 64 km da Terni, 65 km da Teramo, 74 km da Ancona, 80 km da L’Aquila, 91 km da Fano e 99 km da Pesaro. Entrambi i sismi non sono stati avvertiti dalle popolazioni locali.

Terremoto 20 aprile 2020: scossa in Emilia-Romagna Due le scosse rilevate ieri dall’INGV in Emilia-Romagna. La prima, alle ore 8.25, di magnitudo 2.4 con epicentro a 1 km da Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Questa scossa si è verificata a 34 km da Forlì, 35 km da Faenza, 41 km da Cesena, 42 km da Imola e 48 km da Firenze. La seconda, alle ore 13.56, di magnitudo 2.1 con epicentro a 7 km da Castrocaro Terme e Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Questo sisma si è verificato a 7 km da Forlì, 8 km da Faenza, 23 km da Imola, 26 km da Cesena, 28 km da Ravenna, 53 km da Rimini, 56 km da Bologna, 71 km da Ferrara, 76 km da Firenze, 79 km da Prato e 82 km da Scandicci. Terremoto 20 aprile 2020: sismi nel Lazio e nelle Marche Alle ore 16.26 di ieri, inoltre, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.1 nel Lazio con epicentro situato a 2 km da Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 71 km da L’Aquila, 72 km da Latina, 76 km da Velletri, 77 km da Tivoli e 90 km da Pescara. Trema la terra anche nelle Marche: alle ore 11.43 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 21 chilometri. Il sisma si è verificato a 55 km da Teramo, 57 km da Ancona, 61 km da Foligno, 84 km da Perugia e L’Aquila, 87 km da Terni, 88 km da Fano, 89 km da Montesilvano, 96 km da Pescara e 98 km da Pesaro.

Terremoto 20 aprile 2020: scosse in mare L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato anche, alle ore 5.55 di ieri, una scossa di magnitudo 2.8 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 6 chilometri. Il sisma si è verificato in mare, a nord della Sicilia, a 49 km da Palermo, 54 km da Bagheria e 96 km da Trapani. Alle ore 18.13, inoltre, rilevata scossa di magnitudo 2.3 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 22 chilometri, sisma verificatosi a 60 km da Siracusa, 64 km da Acireale e 67 km da Catania. Alle ore 1.29 scossa registrata dall’INGV in Puglia al largo della Costa Garganica (Foggia), ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare, si è verificato a 39 km da Manfredonia, 45 km da Barletta, 49 km da Trani e 54 km da Bisceglie.