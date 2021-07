Terremoto nel Lazio oggi, venerdì 9 luglio 2021: scossa M 2.8 in provincia di Frosinone | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, venerdì 9 luglio 2021: scossa M 2.8 a Sora, in provincia di Frosinone

Trema la terra nel Lazio! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 19.22 di oggi, venerdì 9 luglio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Sora, in provincia di Frosinone, ipocentro localizzato a 9 chilometri di profondità. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali ma che fortunatamente non ha provocato vittime né feriti o danni a strutture e cose, è avvenuto a 65 km da Latina, 68 km da L’Aquila e 81 km da Chieti. Vediamo i comuni più vicini all’epicentro. FORTE SCOSSA AL SUD ITALIA, ECCO DOVE E QUANDO

I comuni nei pressi dell’epicentro

Ecco quali sono i comuni più vicini a Sora, epicentro del terremoto in questione: Balsorano (5 km da Sora), Pescosolido (6 km), Broccostella (8 km), Campoli Appennino (8 km), Isola del Liri (9 km), Castelliri (10 km), San Vincenzo Valle Rovereto (10 km), Posta Fibreno (12 km), Villavallelonga (12 km), Fontechiari (13 km), Arpino (13 km) e Vivalvi (14 km). FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 5.2 E 5.5, ECCO DOVE

Terremoto oggi, 9 luglio 2021: le altre scosse del giorno

L‘INGV ha rilevato in Italia nella giornata di oggi, 9-7-2021, altre scosse di terremoto. Alle ore 17.17 sisma di magnitudo 2.2 al largo della Costa Siciliana Sud Occidentale (Trapani), ipocentro profondo 10 km, scossa avvenuta a 36 km da Mazara del Vallo e 37 km da Marsala. Poco prima, alle ore 15.14, scossa di magnitudo 2.2 sulla Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro a 113 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 22 km da Messina e 34 km da Reggio Calabria. In mattinata, alle ore 11.45, forte scossa di magnitudo 3.3 a Guardialfiera, in provincia di Campobasso, avvertita nettamente in varie località della zona e con ipocentro profondo 9 chilometri.

