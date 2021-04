Terremoto nelle Marche oggi, 10 aprile 2021, scossa M 2.2 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 4:16 di oggi, sabato 10 aprile 2021. Epicentro ad Ussita, in provincia di Macerata. Ipocentro a 13 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo i comuni più vicini all’epicentro. Più tardi, alle ore 8:32 sisma M 2.1 ad Amatrice (RI), ipocentro a 11 km di profondità. Leggi anche: Terremoto intenso M 4.4 in Romania: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. I dati ufficiali EMSC

I comuni più vicini all’epicentro

Il sisma è stato localizzato ad 1 km da Ussita, 5 km da Visso e Castelsantangelo sul Nera, 9 km da Bolognola, 10 km da Acquacanina, 11 km da Fiastra e Preci, 12 km da Fiordimonte, 13 km da Monte Cavallo, 14 km da Pieve Torina e Pievebovigliana, 16 km da Montemonaco e Montefortino, 17 km da Sarnano e Norcia, 18 km da Muccia e Amandola, 19 km da Sellano e Montegallo. FORTE TERREMOTO AL LARGO DELLE COSTE CILENE: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto in Umbria, ieri scossa M 2.6 in provincia di Perugia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Umbria alle ore 6:12 di ieri. Epicentro a Valfabbrica, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 4 km da Valfabbrica, 8 km da Bastia Umbra ed Assisi, 15 km da Perugia e Bettona, 16 km da Cannara, 17 km da Torgiano e Valtopina, 18 km da Spello e Nocera Umbra, 23 km a nord ovest di Foligno, 64 km a nord di Terni. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

