Terremoto nelle Marche oggi, 13 aprile 2021, scossa M 2.4 provincia di Macerata – Dati Ingv

Alle ore 14:53 di oggi, l' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Umbria, con epicentro a Valdabbrica, in provincia di Perugia. Ipocentro profondo 8 chilometri. Evento localizzato a 4 km da Valfabbrica, 8 km da Bastia Umbra ed Assisi, 15 km da Perugia e Bettona, 16 km da Cannara, 17 km da Torgiano, 23 km a nord ovest di Foligno.

L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche alle ore 15:43 di oggi , martedì 13 aprile 2021. Epicentro ad Ussita, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi, martedì 13 aprile 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro nella città di Posta Fibeno , in provincia di Frosinone. L’evento è avvenuto alle ore 02:41. Ipocentro profondo 7 km. La scossa non ha causato danni a cose o persone, data anche la magnitudo contenuta. Sisma localizzato a 3 km da Posta Fibreno, 72 km a est di Latina, 80 km a est di Tivoli e a 80 km a sud-ovest di Chieti.

Le forti scosse di terremoto nel mondo

Nella giornata di oggi, martedì 13-4-2021, non sono stati registrati nel mondo eventi sismici di intensità superiore o pari a magnitudo 6.0. In serata, alle 22:28, forte scossa M 5.0 in Grecia, ipocentro profondo 14 km.