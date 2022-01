Terremoto nelle Marche oggi, 20 gennaio 2022, scossa M 3.1 in provincia di Fermo – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali, non avvertibili dall’uomo, la più intensa di magnitudo 1.8 ad Altavilla Monferrato, in provincia di Alessandria, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Altavilla Monferrato, 3 km da Casorzo, Viarigi, Montemagno e Vignale Monferrato, 4 km da Olivola, Frassinello Monferrato e Grana, 17 km a nord est di Asti, 23 km ad ovest di Alessandria, 53 km ad est di Moncalieri.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 20-1-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.