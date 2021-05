Terremoto nelle Marche oggi, 26 maggio 2021, scossa M 2.1 in provincia di Ancona – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche alle ore 2:29 di oggi, mercoledì 26 maggio 2021. Epicentro ad Agugliano, in provincia di Ancona, ipocentro profondo 8 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 5 km da Agugliano e Camerata Picena, 6 km da Falconara Marittima, Offagna e Polverigi, 8 km da Chiaravalle, 9 km da Ancona, 11 km da Montemarciano ed Osimo, 12 km da Monte San Vito e Camerano, 13 km da Santa Maria Nuova, 14 km da Monsano, 15 km da Jesi, 16 km da Castelfidardo, 44 km a sud est di Fano, 55 km a sud est di Pesaro.

Scossa M 2.1 in Toscana

Alle ore 3:23 di oggi, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Toscana. Epicentro a Mulazzo, in provincia di Massa. Ipocentro profondo 9 km. Evento localizzato ad 1 km da Mulazzo, 2 km da Filattiera, 4 km da Villafranca in Lunigiana, 7 km da Bagnone e Pontremoli, 10 km da Tresana, 11 km da Calice al Cornoviglio, 25 km a nord di La Spezia, 31 km a nord ovest di Carrara, 37 km a nord ovest di Massa.

