Terremoto nelle Marche oggi, 5 giugno 2021, scossa M 2.1 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche alle ore 00:06 di oggi, sabato 5 giugno 2021. Epicentro a Visso, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 10 chilometri. Evento localizzato a 2 km da Visso ed Ussita, 6 km da Castelsantangelo sul Nera, 9 km da Preci, 11 km da Monte Cavallo, Fiordimonte, Bolognola, Acquacanina e Fiastra, 33 km ad est di Foligno, 57 km a nord est di Terni, 58 km a nord ovest di Teramo. Leggi anche: Intenso terremoto M 5.4 scuote zona altamente sismica: la terra trema per centinaia di km in Indonesia, dati dell’EMSC

Scossa M 2.0 in Sicilia

Alle ore 05:04 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia. Epicentro al largo, nel distretto costa siciliana nord orientale. Ipocentro a 118 chilometri di profondità. Evento localizzato a 16 km da Villafranca Tirrena, 17 km da Spadafora, 18 km da Venetico, 25 km a nord ovest di Messina, 37 km a nord ovest di Reggio Calabria, 87 km a nord di Acireale. Leggi anche: Esplode il vulcano, aumenta il bilancio dei morti in Congo, ora sono 32. Forti terremoti interessano il Paese, gente in fuga

Scossa M 2.0 in Umbria

Alle ore 3:26 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria, con epicentro a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Campello sul Clitunno, 6 km da Spoleto e Castel Ritaldi, 10 km da Trevi e Sant’Anatolia di Narco, 19 km a sud di Foligno, 27 km a nord di Terni. Leggi anche: Intenso terremoto M 4.6 avvertito dalla popolazione nel Mediterraneo, diverse segnalazioni

