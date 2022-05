Terremoto nelle Marche oggi, martedì 17 maggio 2022: scossa M 2.2 in provincia Macerata – Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in provincia di Macerata, tutti i dettagli sul sisma

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 05:35 di oggi, martedì 17 maggio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro localizzato nella città di Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata, con ipocentro localizzato a 10 km di profondità. La scossa, data la lieve entità, non ha causato alcun danno a persone o strutture e non è stata avvertita dalla popolazione, L’evento sismico è stato localizzato a 41 km a est di Foligno, a 48 km a ovest di Teramo, a 55 km a nord-ovest di Terni. Sempre nella giornata di oggi, alle ore 10:51 registrata una lieve scossa di M 2.0 a Pietracatella (CB), ipocentro a 23 km. Alle ore 7:05 scossa M 2.4 a Poggio Rusco (MN), ipocentro a 51 km. Non sono state registrata altre scosse nella giornata odierna. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Le scosse di terremoto di ieri, 16 maggio 2022

Nella giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, l’Ingv ha registrato tre scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di M 2.1 ha avuto come epicentro la città di Vernasca, in provincia di Piacenza, ipocentro profondo 34 chilometri. Il sisma, di lieve intensità non è stato avvertito dalle popolazioni locali, Più tardi, alle 12:55, sisma M 2.2 sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 132 km. Leggi anche SCIAME SISMICO IN TOSCANA, SCOSSE DI MAGNITUDO OLTRE 3.0

Le altre scosse di terremoto di ieri

Alle 12:55 registrata una scossa di magnitudo 2.2 sulla Costa Siciliana Nord-Orientale (Messina) con ipocentro localizzato a 132 km di profondità, In serata, alle ore 23:35, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 sulle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 12 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 93 km a nord est di Bagheria. Le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o strutture.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 17-5-2022, nessuna scossa di magnitudo 6.0 o superiore rilevata. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.