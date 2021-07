Terremoto nelle Marche oggi, martedì 20 luglio 2021: scossa M 2.3 in provincia di Ascoli Piceno | Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 20 luglio 2021, scossa in mattinata con epicentro ad Ascoli Piceno- Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella mattinata di oggi, martedì 20 luglio 2021, alle ore 5:11, una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro ad Ascoli Piceno, nelle Marche. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a 20 km. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno. La scossa è stata localizzata a 23 km a nord-ovest di Teramo, a 56 km a nord dell’Aquila, a 59 km a nord-ovest di Montesilvano e a 67 km a nord-ovest di Montesilvano. Alle ore 11:43 di oggi scossa di terremoto M 3.1 sul canale di Sicilia meridionale, replica M 2.4 alle 15:57, ipocentro a 32 e 19 km di profondità. Leggi anche:Terremoto intenso M 3.4 nel distretto Adriatico Centrale: i dati ufficiali INGV

Le scosse di terremoto di ieri, 19 luglio 2021

L’Ingv, nella giornata di ieri, lunedì 19 luglio 2021, ha registrato una sola scossa di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La scossa avvenuta alle ore 19:15 ha avuto come epicentro la città di Barete in provincia dell’Aquila. Un sisma di lieve entità che ha avuto un ipocentro localizzato a 14 km di profondità. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione residente nell’area epicentrale e non ha causato danni a persone o abitazioni. Non sono state registrate in Italia altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di ieri.

I terremoti strumentali registrati oggi

L’Ingv ha registrato oggi, lunedì 20 luglio 2021, alcune scosse di terremoto strumentali, di magnitudo inferiore a 2.0. Fra le più importanti la scossa delle ore 5:12 registrata nella città di Ascoli Piceno di M. 1.7 e ipocentro a 21 km. Alle ore 5:11 registrata una scossa di terremoto di M. 1.8 con epicentro a Sigillo in provincia di Perugia. Alle ore 4:46 scossa M. 1.4 a Pietraroja in provincia di Benevento, ipocentro a 9 k m. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.2 colpisce zona sismica: trema la terra per centinaia di km, epicentro in Giappone. Dati ufficiali EMSC.

