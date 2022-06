Terremoto nelle Marche oggi, sabato 4 giugno 2022: scossa M 2.4 in provincia di Ascoli Piceno – Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche, tutti i dettagli del sisma nell’ascolano

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.24 di oggi, sabato 4 giugno 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 24 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e che quindi non è stato avvertito dai cittadini locali, si è verificato a 33 km da Teramo, 54 km da L’Aquila, 57 km da Foligno, 67 km da Terni e 72 km da Montesilvano. Poco più tardi, alle ore 8.31, sisma di magnitudo 2.3 a Sillano Giuncugnano, nel lucchese, ipocentro profondo 53 chilometri, evento sismico avvenuto a 26 km da Carrara e 27 km da Massa.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 4-6-2022, una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 2.21 sisma di magnitudo 1.8 a Brallo di Pregola, in provincia di Pavia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 3.42 lieve scossa di magnitudo 1.5 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 81 chilometri.

La scossa più intensa delle ultime ore

La scossa di terremoto più intensa in Italia delle ultime ore è quella di magnitudo 3.2 di giovedì 2 giugno 2022 (ore 10.40) al largo del Mar Tirreno Meridionale, sisma avvenuto a Sud-Ovest della Calabria e a Nord-Est della Sicilia con ipocentro profondo 151 chilometri. L'evento sismico non è stato avvertito sulla terraferma.

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l'estero, non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 della scala Richter nella giornata odierna finora.