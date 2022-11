Terremoto oggi, domenica 13 novembre 2022, nuove scosse nelle Marche, M 2.9 sulla costa anconetana – Dati Ingv

Terremoto oggi, domenica 13 novembre 2022, nuove scosse nelle Marche, M 2.9 sulla costa anconetana

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche oggi, domenica 13 novembre 2022, una serie di scosse di terremoto nelle Marche, la maggiore delle quali di magnitudo 2.9 sulla costa anconetana marchigiana. Ipocentro ad 8 km di profondità. Il sisma è stato registrato alle ore 7:37 di stamattina. Prosegue quindi lo sciame sismico di scosse da mercoledì.

Lo sciame sismico

Lo sciame sismico di scosse di terremoto nelle Marche è iniziato dopo il forte terremoto di magnitudo 5.7 di mercoledì scorso. Da allora ci sono state tante scosse di assestamento, tutte di magnitudo inferiore rispetto all’evento principale. L’Ingv ha fatto sapere che la scossa di magnitudo 5.7 registrata mercoledì mattina alle 07:07 è la più forte mai registrata nella costa settentrionale marchigiana da quella del 1930, di magnitudo 5.8, che si verificò nei pressi di Senigallia.

Le altre scosse registrate in Italia

L’Ingv oggi ha registrato oltre alle scosse nelle Marche, anche un sisma di magnitudo 2.0 in Friuli Venezia Giulia alle ore 15:01 di oggi. Epicentro a Forni di Sotto, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Forni di Sotto, 11 km da Forni di Sopra, 12 km da Claut, 13 km da Tramonti di Sopra, 14 km da Tramonti di Sotto, 15 km da Andreis e Frisanco, 42 km a nord di Pordenone, 56 km a nord ovest di Udine. In serata, alle 22:45, sisma M 2.4 sulla costa siciliana nord orientale, con ipocentro a 117 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, domenica 13 novembre 2022, l’INGV ha rilevato una forte scossa all’estero di magnitudo 6.4 in Cile alle ore 3:25. Ipocentro a 20 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.