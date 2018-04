Terremoto Emilia Romagna oggi, lunedì 23 aprile 2018: scossa di magnitudo 3.0 a Verghereto.

Terremoto oggi Emilia Romagna 23 aprile 2018, scossa M 3.0 in provincia di Forlì Cesena – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato cinque scosse di terremoto in Italia nel corso della notte di oggi, lunedì 23 aprile 2018. Alle ore 1:48, sisma M 2.3 nel distretto costa siciliana nord orientale, con ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Alle ore 3:35 e 3:44, scosse M 2.2 e 2.0 a Morfasso, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 10 chilometri. Alle ore 5:15 e 5.17, scosse M 2.5 e 2.4 e Canaro, in provincia di Rovigo, con ipocentro ad 8 e 28 km.

Alle ore 7:07 di oggi, terremoto di magnitudo 3.0 a Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 37 km a nord est di Arezzo, 43 km a sud ovest di Cesena, 49 km a sud di Forlì, 53 km a sud ovest di Rimini. Alle ore 7:11, sisma di magnitudo 2.0 a Muccia, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 km. Alle ore 8:46, scossa M 2.4 Golfo di Policastro, con ipocentro a 236 km, epicentro in mare, ad 11 km da Tortora (CS). Alle 9:29, sisma M 2.1 Isole Eolie, ipocentro a 10 km. […]