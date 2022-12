Terremoto oggi, giovedì 1 dicembre 2022: scossa di magnitudo 3.4 avvertita nelle Marche, costa anconetana – Dati Ingv

Terremoto oggi, giovedì 1 dicembre 2022: scossa di magnitudo 3.4 avvertita nelle Marche, costa anconetana

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nelle Marche alle ore 1:03 di oggi, giovedì 1 dicembre 2022. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale. Epicentro sulla costa marchigiana anconetana. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Nella zona è in atto uno sciame sismico da quasi un mese ormai.

Lo sciame sismico

Nelle Marche è in atto uno sciame sismico sulla costa marchigiana e pesarese dal giorno 9 novembre 2022, quando un forte terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso l’area. Da quel giorno sono state registrate molte scosse di assestamento, tutte di magnitudo inferiore rispetto all’evento sismico principale, alcune avvertite dalla popolazione e altre no, visto che sono localizzate tutte in mare.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia oggi ha registrato anche altre scosse di terremoto sempre nelle Marche, le più elevate, di magnitudo 3.2 e 2.5, alle ore 5:42 e 6:15. Epicentro sempre sulla costa marchigiana anconetana, ipocentro a 9 km. Alle ore 2:01 sisma M 2.0 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 10 km. Evento localizzato 54 km a nord ovest di Trapani, 71 km a nord ovest di Marsala.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, l’Ingv non ha rilevato forti scosse di terremoto al’estero di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.