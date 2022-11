Terremoto oggi, giovedì 17 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.4 in Toscana, epicentro in provincia di Arezzo – Dati Ingv

Terremoto oggi, giovedì 17 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.4 in Toscana, epicentro in provincia di Arezzo

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Toscana alle ore 00:40 e 00:42 di oggi, giovedì 17 novembre 2022. Gli eventi sismici hanno raggiunto magnitudo 2.3 e 2.4 Richter. Epicentro a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, ipocentro a 10 e 15 chilometri di profondità. Vediamo quali sono i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.4 è stato localizzato a 6 km da Pratovecchio Stia, 11 km da Castel San Niccolò, 12 km da Poppi, 15 km da Montemignaio, 16 km da San Godenzo, Londa, Bibbiena e Premilcuore, 17 km da Ortignano Raggiolo, 18 km da Bagno di Romagna e Santa Sofia, 41 km ad est di Firenze, 42 km a nord di Arezzo, 47 km ad est di Scandicci, 49 km a sud ovest di Forlì.

Le altre scosse registrate

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche altre scosse di terremoto in Italia oggi: alle ore 1:27 sisma M 2.0 a San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, ipocentro ad 11 km. Evento localizzato a 3 km da San Giuliano del Sannio, 9 km da Campobasso. Alle ore 00:07 lieve sisma M 2.1 nelle Marche, dove prosegue lo sciame sismico. Scossa registrata sulla costa marchigiana anconetana, ipocentro a 7 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 2.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.