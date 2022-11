Terremoto oggi, mercoledì 16 novembre 2022, scossa M 2.4 nelle Marche, prosegue lo sciame sismico – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 16 novembre 2022, scossa M 2.4 nelle Marche, prosegue lo sciame sismico

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche, alle ore 5:36 della mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022. Prosegue nella regione lo sciame sismico di scosse anche nelle ultime ore. Il sisma è stato localizzato sulla costa marchigiana anconetana, con ipocentro a 7 chilometri di profondità.

Lo sciame sismico

Da mercoledì scorso, 9 novembre, è in corso uno sciame sismico di scosse di terremoto sulla costa anconetana e pesarese marchigiana. La scorsa settimana si è verificato un forte terremoto di magnitudo 5.7 proprio in questa zona e da allora ci sono scosse di assestamento, tutte di magnitudo inferiore. Nella giornata di ieri la scossa più intensa ha raggiunto magnitudo 3.5 Richter, alle ore 00:10, epicentro sulla costa marchigiana pesarese.

Le scosse registrate ieri

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto ieri, la più intensa alle 00:10 nelle Marche, M 3.5 sulla costa pesarese, ipocentro a 7 km. Alle 8:21 sisma M 2.2 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 129 km. Alle ore 21:13 scossa M 2.0 in Sicilia, epicentro a Linguaglossa, in provincia di Catania, ipocentro a 0 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Linguaglossa, 24 km da Acireale, 34 km da Catania.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, l’INGV ha registrato un forte terremoto M 6.0 in Indonesia alle 7:01, ipocentro a 10 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.