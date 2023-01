Terremoto oggi Emilia Romagna, giovedì 26 gennaio 2023, scossa M 4.1 avvertita a Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena – Dati Ingv

Terremoto oggi, giovedì 26 gennaio 2023, sciame sismico in Emilia Romagna.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto in Emilia Romagna oggi, giovedì 26 gennaio 2023. E’ in corso uno sciame sismico. La scossa più intensa è stata registrata alle 11:45 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche nelle Marche. Ipocentro a 19 km di profondità. In precedenza da segnalare scosse M 3.5 e 3.2 a Gambettola e Cesenatico, alle ore 7:00 e 5:44.

I comuni interessati

La scossa di terremoto è stata localizzata a 3 km da Gambettola, 6 km da Gatteo, 7 km da Cesenatico e Cesena, 8 km da Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Longiano, 10 km da Bellaria-Igea Marina, 12 km da Roncofreddo, 13 km da Cervia, Santarcangelo di Romagna e Borghi, 16 km da Bertinoro e Sogliano al Rubicone, 17 km da Forlimpopoli.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv ha registrato anche altre scosse oggi: alle ore 5:44 terremoto M 3.2 a Cesenatico, ipocentro a 21 km. Il sisma è stato localizzato a 5 km da Cesenatico, 6 km da Gambettola, 8 km da Gatteo, 9 km da San Mauro Pascoli, Cesena e Bellaria-Igea Marina, 10 km da Cervia, Savignano sul Rubicone e Montiano, 11 km da Longiano, 15 km da Santarcangelo di Romagna e Roncofreddo, 16 km da Borghi, 17 km da Bertinoro, 18 km da Forlimpopoli, 19 km da Sogliano al Rubicone, 22 km a nord ovest di Rimini. Alle 6:22 di stamattina lieve sisma di magnitudo 2.1 sempre in Emilia Romagna, con epicentro a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. Ipocentro a 17 km di profondità.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Da segnalare una scossa M 5.7 in Indonesia, con ipocentro a 61 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.